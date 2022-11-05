Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес: время начала боя, где будет трансляция

Российский боксёр Дмитрий Бивол сегодня, 5 ноября, проведёт очередную защиту пояса WBA. Поединок состоится в Абу-Даби.
Костя Цзю сделал прогноз на бой Бивол — Рамирес.
Противостоять Дмитрию будет непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес. Начало боя — не ранее 00:00 мск.
Ожидается, что боксёры выйдут на ринг после 0:30 мск.
Бой покажут на стриминговой платформе DAZN. В прямом эфире на территории России поединок покажет Первый канал.
Бой будет состоять из 12 раундов. 31-летний Рамирес занимает первое место в рейтинге претендентов WBA. В его активе 44 победы в 44 поединках.
Букмекеры считают Дмитрия Бивола явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы Хильберто Рамиреса оценены в 3.85.
Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам 12 раундов предлагают за 25.0.
Оскар де ла Хойя дал прогноз на бой Бивол — Рамирес.
Денис Лебедев сделал прогноз на бой Бивол — Рамирес.
Бивол объяснил, от чего зависит выбор соперника после боя с Рамиресом.
Экспресс с коэффициентом 13.0.
Алексей Тищенко дал прогноз на бой Бивол — Рамирес.
Де ла Хойя дал совет Рамиресу перед боем с Биволом.
- 5 ноября 2022
-
23:30
-
22:45
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20