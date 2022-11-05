Бивол — Рамирес: где смотреть онлайн, бесплатная трансляция боя

Российский боксёр Дмитрий Бивол сегодня, 5 ноября, проведёт очередную защиту пояса WBA. Поединок состоится в Абу-Даби.



Костя Цзю сделал прогноз на бой Бивол — Рамирес.



Противостоять Дмитрию будет непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес. Начало боя — не ранее 00:00 мск.



Ожидается, что боксёры выйдут на ринг после 0:30 мск.



Бой покажут на стриминговой платформе DAZN. В прямом эфире на территории России поединок покажет Первый канал.

Также бесплатно посмотреть трансляцию боя онлайн можно будет на сайте Первого канала.

Бой будет состоять из 12 раундов. 31-летний Рамирес занимает первое место в рейтинге претендентов WBA. В его активе 44 победы в 44 поединках.



Букмекеры считают Дмитрия Бивола явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы Хильберто Рамиреса оценены в 3.85.



Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам 12 раундов предлагают за 25.0.



Оскар де ла Хойя дал прогноз на бой Бивол — Рамирес.



Денис Лебедев сделал прогноз на бой Бивол — Рамирес.



Бивол объяснил, от чего зависит выбор соперника после боя с Рамиресом.

Менеджер Усика и Ломаченко сделал прогноз на бой Бивол — Рамирес.

Экспресс с коэффициентом 13.0.



Алексей Тищенко дал прогноз на бой Бивол — Рамирес.