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Бивол — Рамирес: где смотреть онлайн, бесплатная трансляция боя

Бивол — Рамирес: где смотреть онлайн, бесплатная трансляция боя
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Российский боксёр Дмитрий Бивол сегодня, 5 ноября, проведёт очередную защиту пояса WBA. Поединок состоится в Абу-Даби.

Костя Цзю сделал прогноз на бой Бивол — Рамирес.

Противостоять Дмитрию будет непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес. Начало боя — не ранее 00:00 мск.

Ожидается, что боксёры выйдут на ринг после 0:30 мск.

Бой покажут на стриминговой платформе DAZN. В прямом эфире на территории России поединок покажет Первый канал.

Также бесплатно посмотреть трансляцию боя онлайн можно будет на сайте Первого канала.

Бой будет состоять из 12 раундов. 31-летний Рамирес занимает первое место в рейтинге претендентов WBA. В его активе 44 победы в 44 поединках.

Букмекеры считают Дмитрия Бивола явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы Хильберто Рамиреса оценены в 3.85.

Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам 12 раундов предлагают за 25.0.

Оскар де ла Хойя дал прогноз на бой Бивол — Рамирес.

Денис Лебедев сделал прогноз на бой Бивол — Рамирес.

Бивол объяснил, от чего зависит выбор соперника после боя с Рамиресом.

Менеджер Усика и Ломаченко сделал прогноз на бой Бивол — Рамирес.

Экспресс с коэффициентом 13.0.

Алексей Тищенко дал прогноз на бой Бивол — Рамирес.

Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес. Это не Альварес, это гораздо хуже! Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес. Это не Альварес, это гораздо хуже!
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