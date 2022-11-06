Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес: по какому каналу смотреть, прямая трансляция бесплатно

Российский боксёр Дмитрий Бивол сегодня, 6 ноября, проведёт очередную защиту пояса WBA. Поединок состоится в Абу-Даби.

Костя Цзю сделал прогноз на бой Бивол — Рамирес.

Противостоять Дмитрию будет непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес. Начало боя — не ранее 00:00 мск.



Ожидается, что боксёры выйдут на ринг после 0:30 мск.

Бой покажут на стриминговой платформе DAZN. В прямом эфире на территории России поединок покажет Первый канал.

Также бесплатно посмотреть трансляцию боя онлайн можно будет на сайте Первого канала.

Бой будет состоять из 12 раундов. 31-летний Рамирес занимает первое место в рейтинге претендентов WBA. В его активе 44 победы в 44 поединках.

Букмекеры считают Дмитрия Бивола явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы Хильберто Рамиреса оценены в 3.85.

Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам 12 раундов предлагают за 25.0.

Экспресс с коэффициентом 8.14.

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