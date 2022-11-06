Прогноз на матч Серии А «Рома» — «Лацио» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч «Рома» — «Лацио».

Ставка: победа «Ромы» за 2.06.

Сыграть хорошо против мощного и принципиального соперника без двух лучших игроков команды, для «Лацио» будет проблематично. Без Иммобиле клуб ещё кое-как справлялся, функции бомбардира взял на себя Цаканьи. Теперь его некому снабжать передачами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Несмотря на все свои проблемы, «Рома» грамотно играет в защите, и теперь забить ей «орлятам» будет очень сложно.

«Рома» постепенно начинает выкарабкиваться из ямы, в которую её загнали травмы игроков, на которых Моуринью собирался делать ставку. Четыре победы в пяти последних матчах, одно поражение от лидера при достойной игре. Такие результаты наталкивают на выводы, что «Рома» сейчас сильнее своего принципиального соперника, который даже выйти из группы Лиги Европы не смог.

У «Ромы» очень много проблем по игре, но она с ними справляется и кое-как продолжает побеждать. Примерно такого же развития событий стоит ждать и от матча. Хозяева столкнутся с трудностями, но преодолеют их, а вот Сарри будет трудно заменить двух лидеров, не потеряв при этом в качестве игры. Предлагаем поставить на победу «Ромы» за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 8.14.

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