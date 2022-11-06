«Рома» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч «Рома» — «Лацио».
Ставка: победа «Ромы» за 2.08.
«Рома» набрала очень приличный ход в чемпионате и после прошлого тура смогла ворваться в зону Лиги чемпионов, воспользовавшись осечкой соседа по городу и предстоящего соперника.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Состав старается действовать прагматично в атаке и чисто в обороне, что часто весьма хорошо у него получается. В Лиге Европы «волки» выполнили задачу по выходу в раунд плей-офф, что лишь поднимет им настроение перед римским дерби.
Что касается «Лацио», то клуб и сам смотрится очень неплохо в этом сезоне, хотя не так стабилен, как «Рома». Два поражения в последних играх лишили команду места в четвёрке сильнейших в Серии А и не позволили выйти в весеннюю часть Лиги Европы. Эти неудачи явно скажутся негативно на моральном состоянии футболистов перед противостоянием с соседями по городу и турнирной таблице в чемпионате.
На мой взгляд, римское дерби, как и всегда, предстоит бескомпромиссное и зрелищное. «Рома» выглядит более качественно и солидно на осеннем отрезке сезона и имеет преимущество перед соперником. «Лацио» неплох, но нестабилен, да и настроение у коллектива будет не самое лучшее.
Я считаю, что номинальные хозяева смогут добиться успеха, учитывая их преимущество в классе и текущей форме. Мой прогноз — победа «Ромы» за коэффициент 2.08».
Экспресс с коэффициентом 8.35.
Прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» с коэффициентом 3.62.
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