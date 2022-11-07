«Астон Вилла» — «МЮ»: результат матча АПЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

6 ноября состоялся матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» принимала «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Вилла Парк». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Гости неудачно начали встречу, пропустив два быстрых гола. Сначала на седьмой минуте отличился Леон Бэйли с передачи Джейкоба Рэмси, а через четыре минуты Лука Динь укрепил преимущество бирмингемцев.

На 45-й минуте «красные дьяволы» сократили отставание в счёте благодаря Джейкобу Рэмси, который неудачно срезал мяч в свои ворота после удара Люка Шоу. На 49-й минуте «Астон Вилла» вернула прежний гандикап в два мяча — на этот раз гол забил сам Рэмси, ассистировал ему Олли Уоткинс.

Матч завершился поражением манкунианцев со счётом 1:3.

Эта победа помогла «Астон Вилле» набрать 15 очков и подняться на 14-е место турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед», у которого в активе 23 очка, остался на пятой позиции.

Экспресс с коэффициентом 8.52.

Прогноз на матч «Шавиш» — «Санта-Клара» с коэффициентом 6.00.

Дзюба может перейти в московское «Торпедо».

Прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Реал» с коэффициентом 2.50.

Чистяков выведен из основного состава «Зенита».