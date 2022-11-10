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Прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Нэшвилл»

Прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Нэшвилл»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Нэшвилл».

Ставка: ТБ 6.5 за 2.08.

Если посмотреть на турнирную таблицу Западной конференции, может возникнуть ошибочное впечатление, что между соперниками нет большой пропасти. Между ними всего два очка разницы, и «Нэшвилл» ещё легко может ворваться в первую восьмёрку. Тем не менее по игре подопечные Джона Хайнса сейчас ужасны – в нынешнем сезоне одержали пять побед, но все они были или над аутсайдерами, или над конкурентами за восьмую позицию. Дважды удалось переиграть в Европе «Сан-Хосе», и ещё была уверенная победа над кризисным «Сент-Луисом» (6:2).

Лучшие прогнозы на сегодня.

В остальном у «хищников» по-прежнему слабо работают нападение и реализация большинства, команда чаще ошибается в обороне, ведь стиль Хайнса не подразумевает системность, которая была при прежних специалистах. На протяжении пяти матчей подряд команда из Теннесси пропускает не менее трёх шайб за матч. И этими провалами, несомненно, должен воспользоваться «Колорадо», который менее четырёх голов не забивает три встречи подряд.

«Лавины» смогли преодолеть очередную небольшую полосу неудач и одержали две победы над «Коламбусом» в двух предыдущих играх, а сейчас для команды начинается домашняя серия, и оступаться чемпион не захочет. В трёх последних матчах дома в регулярке «Колорадо» стабильно забивал «Нэшвиллу» минимум пять голов и выигрывал с разницей в четыре и более шайб. Поэтому сейчас вполне стоит рассмотреть тотал больше 6.5 шайбы за 2.08.

Экспресс с коэффициентом 5.20.

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