Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Нэшвилл».
Ставка: ТБ 6.5 за 2.08.
Если посмотреть на турнирную таблицу Западной конференции, может возникнуть ошибочное впечатление, что между соперниками нет большой пропасти. Между ними всего два очка разницы, и «Нэшвилл» ещё легко может ворваться в первую восьмёрку. Тем не менее по игре подопечные Джона Хайнса сейчас ужасны – в нынешнем сезоне одержали пять побед, но все они были или над аутсайдерами, или над конкурентами за восьмую позицию. Дважды удалось переиграть в Европе «Сан-Хосе», и ещё была уверенная победа над кризисным «Сент-Луисом» (6:2).
Лучшие прогнозы на сегодня.
В остальном у «хищников» по-прежнему слабо работают нападение и реализация большинства, команда чаще ошибается в обороне, ведь стиль Хайнса не подразумевает системность, которая была при прежних специалистах. На протяжении пяти матчей подряд команда из Теннесси пропускает не менее трёх шайб за матч. И этими провалами, несомненно, должен воспользоваться «Колорадо», который менее четырёх голов не забивает три встречи подряд.
«Лавины» смогли преодолеть очередную небольшую полосу неудач и одержали две победы над «Коламбусом» в двух предыдущих играх, а сейчас для команды начинается домашняя серия, и оступаться чемпион не захочет. В трёх последних матчах дома в регулярке «Колорадо» стабильно забивал «Нэшвиллу» минимум пять голов и выигрывал с разницей в четыре и более шайб. Поэтому сейчас вполне стоит рассмотреть тотал больше 6.5 шайбы за 2.08.
Экспресс с коэффициентом 5.20.
Овечкин рассказал, кого взял бы в тройку с Сидни Кросби.
Третьяк: без сборной России чемпионат и Кубок мира теряют в уровне.
«Оттава» выставила россиянина на драфт отказов.
- 10 ноября 2022
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:36
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
06:30
-
05:30
- 9 ноября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00