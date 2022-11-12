«Сочи» — «Торпедо»: ставка Максима Лебедева с коэффициентом 5.45

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сочи» — «Торпедо».

Ставка: победа «Сочи» с форой (-1.5) за 5.45.

«В данном прогнозе я отойду от привычного сценария. Отойду потому, что давно знаю «Торпедо». Первый матч автозаводцев вживую я увидел ещё в 1979 году, а в начале этого века много работал с командой, будучи нижегородским журналистом федеральных спортивных изданий. В общем, это родное, и я это чувствую.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Так вот, сразу и без обиняков говорю: «Торпедо» в Сочи проиграет. Нет, не так. «Торпедо» в Сочи продует. Продует именно потому, что в предыдущем туре навалял «полную авоську» «Ак Барсу» и красиво победил 6:4. Есть у «Торпедо» такая визитная карточка, на которой написано: «Робин Гуд: отбираю у богатых и отдаю бедным».

Впервые я увидел это как раз в самом начале своей болельщицкой карьеры, когда нижегородцы в Москве обыграли поочерёдно обоих лидеров чемпионата СССР, а потом с грохотом влетели дома «Ижстали», которая весь чемпионат пролежала вниз лицом на дне турнирной таблицы.

В следующие без малого 45 лет я видел столько повторений этой «робингудовщины», что такого количества не выдержал бы калькулятор. Менялись эпохи, тренеры, игроки, но дух Робин Гуда был в торпедовской раздевалке всегда.

Кстати, статистика личных встреч совершенно не против торпедовской робингудовщины. В целом у нижегородцев есть небольшое преимущество по количеству побед, наработанное с момента появления в КХЛ ХК «Сочи». Но конкретно в междусобойчиках, сыгранных в Адлере в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, преимущество, пусть и маленькое, всё-таки у хозяев: шесть побед против четырёх.

Поэтому прогнозирую домашнюю победу ХК «Сочи», одержанную в основное время и с преимуществом в две шайбы».

Экспресс с коэффициентом 9.54.

Кубок мира отменили из-за русских хоккеистов. Что и требовалось доказать.

Овечкин поднялся на 71-е место в НХЛ по количеству проведённых матчей.

Игорь Гришин возглавил московский «Спартак».

Знарок допустил, что проблемы «Ак Барса» связаны с неправильной разминкой.