«Сочи» — «Торпедо»: ставка Максима Лебедева с коэффициентом 5.45

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сочи» — «Торпедо».
Ставка: победа «Сочи» с форой (-1.5) за 5.45.
«В данном прогнозе я отойду от привычного сценария. Отойду потому, что давно знаю «Торпедо». Первый матч автозаводцев вживую я увидел ещё в 1979 году, а в начале этого века много работал с командой, будучи нижегородским журналистом федеральных спортивных изданий. В общем, это родное, и я это чувствую.
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Так вот, сразу и без обиняков говорю: «Торпедо» в Сочи проиграет. Нет, не так. «Торпедо» в Сочи продует. Продует именно потому, что в предыдущем туре навалял «полную авоську» «Ак Барсу» и красиво победил 6:4. Есть у «Торпедо» такая визитная карточка, на которой написано: «Робин Гуд: отбираю у богатых и отдаю бедным».
Впервые я увидел это как раз в самом начале своей болельщицкой карьеры, когда нижегородцы в Москве обыграли поочерёдно обоих лидеров чемпионата СССР, а потом с грохотом влетели дома «Ижстали», которая весь чемпионат пролежала вниз лицом на дне турнирной таблицы.
В следующие без малого 45 лет я видел столько повторений этой «робингудовщины», что такого количества не выдержал бы калькулятор. Менялись эпохи, тренеры, игроки, но дух Робин Гуда был в торпедовской раздевалке всегда.
Кстати, статистика личных встреч совершенно не против торпедовской робингудовщины. В целом у нижегородцев есть небольшое преимущество по количеству побед, наработанное с момента появления в КХЛ ХК «Сочи». Но конкретно в междусобойчиках, сыгранных в Адлере в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, преимущество, пусть и маленькое, всё-таки у хозяев: шесть побед против четырёх.
Поэтому прогнозирую домашнюю победу ХК «Сочи», одержанную в основное время и с преимуществом в две шайбы».
Экспресс с коэффициентом 9.54.
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