«Сочи» — «Торпедо»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал нижегородский «Торпедо».
Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (1:0, 3:2, 1:1).
Счёт в матче был открыт на 16-й минуте встречи усилиями защитника «Торпедо» Антона Сизова. На 26-й минуте Сергей Гончарук удвоил преимущество нижегородцев, а на 32-й минуте Александр Дарьин забросил третью шайбу гостей.
На 36-й минуте Данил Авершин сократил отставание «Сочи». На 46-й минуте Александр Дарьин забросил пятую шайбу гостей в этой встрече, а через две минуты «Сочи» вновь сократил отставание от «Торпедо» усилиями Фёдора Крощинского. Больше заброшенных шайб в матче зрители не увидели.
В составе «Торпедо» четырьмя результативными передачами отметился Игорь Ларионов.
Таким образом, «Сочи» потерпел шестое поражение в семи последних матчах. «Торпедо» одержало третью победу подряд.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Уфе сразится с «Салаватом Юлаевым». «Торпедо» в гостях сыграет с «Куньлунем».
Экспресс с коэффициентом 10.53.
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