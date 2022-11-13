«Сочи» — «Торпедо»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал нижегородский «Торпедо».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (1:0, 3:2, 1:1).

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Счёт в матче был открыт на 16-й минуте встречи усилиями защитника «Торпедо» Антона Сизова. На 26-й минуте Сергей Гончарук удвоил преимущество нижегородцев, а на 32-й минуте Александр Дарьин забросил третью шайбу гостей.

На 36-й минуте Данил Авершин сократил отставание «Сочи». На 46-й минуте Александр Дарьин забросил пятую шайбу гостей в этой встрече, а через две минуты «Сочи» вновь сократил отставание от «Торпедо» усилиями Фёдора Крощинского. Больше заброшенных шайб в матче зрители не увидели.

В составе «Торпедо» четырьмя результативными передачами отметился Игорь Ларионов.

Таким образом, «Сочи» потерпел шестое поражение в семи последних матчах. «Торпедо» одержало третью победу подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Уфе сразится с «Салаватом Юлаевым». «Торпедо» в гостях сыграет с «Куньлунем».

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