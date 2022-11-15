«Динамо» — «Спартак»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли

В Москве в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Динамо» принимало на своём льду «Спартак». Победу по буллитам со счётом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0) одержали гости.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На второй минуте первого периода счёт открыл форвард гостей Фил Вароне с передачи Джоуи Кина. На 18-й минуте первого периода вторую шайбу красно-белых забросил Джоуи Кин с передач Андрея Локтионова и Александра Хохлачёва.
На четвёртой минуте второго периода сократил отставание в счёте Андрей Миронов с передач Эрика О'Делла и Джордана Уила. В конце второго периода Эрик О'Делл с передачи Дмитрия Рашевского сделал счёт 2:2. В оставшееся от основного время и в овертайме голов не было. В буллитной серии лучше оказались гости.
Экспресс с коэффициентом 5.43.
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