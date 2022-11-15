«Флорида» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Вашингтон».



Ставка: ТБ 6.5 за 2.06.



Игра «Флориды» оставляет приятное впечатление, за исключением некоторых моментов в обороне. Такое впечатление, что «пантеры» слишком сильно полагаются на Бобровского и позволяют сопернику наносить слишком много бросков по своим воротам. Бобровский по игре хорош, но порой и его усилий недостаточно. Да и процент заброшенных шайб от всего количества бросков в створ у самой «Флориды» низковат.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Кэпс» пока выступают чуть хуже соперника и находятся ниже его в турнирной таблице, хоть и сыграли на два матча больше. «Вашингтон» в последних матчах стабильно и много пропускал, даже скромная «Аризона» забросила ему три шайбы, играя в гостях. Не радует пока и Александр Овечкин. Таким темпом, который он взял с начала сезона, до «Вечного рекорда» ему не доползти.



Обе команды сейчас испытывают проблемы в обороне и слишком много пропускают. В личных встречах они зачастую играют результативно, особенно это касается матчей во Флориде. Вряд ли первая очная игра в текущем сезоне станет исключением. Предлагаем поставить на тотал больше 6.5 шайбы за 2.06.



Экспресс с коэффициентом 5.17.



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