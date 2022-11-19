«Балтика» — «Шинник»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, трансляция

19 ноября состоится матч 19-го тура российской Первой лиги «Балтика» — «Шинник». Начало — не ранее 19:00 мск.

Встречу покажут в прямом эфире на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Балтики» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Шинника» оценивается в 5.95. На ничью дают коэффициент 3.80.

Букмекеры считают, что матч «Балтика» – «Шинник» не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.74.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

Прогноз на матч Узбекистан – Россия с коэффициентом 2.95.

Прогноз на матч Катар — Эквадор с коэффициентом 3.05.

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