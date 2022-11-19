«Вашингтон» — «Колорадо»: прогноз Максима Лебедева с коэффициентом 3.90

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона «Вашингтон» — «Колорадо».

Ставка: победа «Колорадо» и тотал больше 6.5 шайбы за 3.90.

«Вашингтон» проиграл три последних матча и вообще в 10 предыдущих играх победил только дважды. И сейчас он сидит 13-м (на момент написания прогноза) на Востоке, ни о каком плей-офф не помышляет, потому что набирает 44,7 процента очков, что составляет 0,89 очка в среднем за матч.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Домашние показатели у «капиталистов», конечно лучше, отметку «очко за матч» они дома преодолевают – 1,22, то есть набирают 63,1% очков. В общем, команда с приличным домашним уклоном.

«Колорадо» идёт на Западе шестым, набирая в среднем 1,27 очка за игру, что составляет 63,3%. Причём особой разницы, играть дома или на выезде, для чемпионов нет, поскольку в гостевых матчах у них практически тот же самый показатель – 62,5% очков, или 1,25 очка в среднем за матч.

То есть не всё здесь понятно. Команда, играющая дома явно лучше, принимает команду, которой всё равно, где играть. Точки над «ё» расставляет статистика личных встреч. Она не такая уж и большая, соперники представляют разные конференции, поэтому за последние 12 лет едва наиграли два десятка матчей.

У «Вашингтона» весьма солидное, почти двукратное преимущество по количеству побед. Но дело в том, что серия между этими соперниками имеет ярко выраженный гостевой уклон. «Вашингтон» чаще побеждал на выезде, а 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в американской столице, преимущество «капиталистов» невелико: шесть побед против четырёх.

Суммируя всё вышенаписанное, прогнозирую весёлую игру с тоталом, который превысит 6.5 шайбы, по итогам которой действующие обладатели Кубка Стэнли не мытьём, так катаньем наберут два очка».

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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