Прогноз Егора Титова на матч ЧМ-2022 Англия — Иран

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Англия – Иран в 1-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.
Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 2.06.
«Англичане, четыре года назад так и не добравшиеся до медалей чемпионата мира, предпримут ещё одну попытку. Евро они так и не сумели выиграть. Но многие говорят, что именно сейчас будет пик этой команды, пик работы Саутгейта. В последнее время как будто сборная Англии шла по нисходящей, не впечатляла. Но, может быть, чемпионат мира её мотивирует.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Группа у англичан интересная. Не сказал бы, что тут есть проходные соперники. Каждый может удивить. Иран здорово себя показал четыре года назад, до последнего претендовал на выход из группы с Испанией и Португалией. Но всё-таки качества состава не хватает этой сборной.
Есть интересные нападающие, есть обученная оборона, но в средней линии не хватает отличных разрушителей и тех, кто будет вести игру. Обычно такие команды Англия постепенно съедает, проглатывает. Один мяч как-нибудь со стандарта забивают, а потом что-то реализуют на контратаках.
Чемпионат мира – не Лига наций, мотивация должна быть запредельной», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 9.91.
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Прогноз на матч Англия — Иран с коэффициентом 3.26.
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