«Сибирь» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, какой счёт, как сыграли, кто победил

В Новосибирске в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» на своём льду играла с «Ак Барсом». Победу со счётом 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) одержали хозяева.
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На 13-й минуте первого периода счёт открыл нападающий гостей Максим Быков с передач Кирилла Семёнова и Артёма Галимова. Через пять минут преимущество казанцев удвоил Кирилл Петров с передач Кирилла Семёнова и Дмитрия Кагарлицкого. За две минуты до конца периода сократил отставание в счёте форвард «Сибири» Тейлор Бек с передач Валентина Пьянова и Тревора Мёрфи.
В концовке второго периода сделал счёт равным Денис Голубев с передачи Никиты Короткова.
На пятой минуте третьего периода сибиряков вывел вперёд Александр Шаров с передачи Тревора Мёрфи и Тейлора Бека. На 10-й минуте третьего периода Шаров оформил дубль.
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