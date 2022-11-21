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Сенегал — Нидерланды: результат матча чемпионата мира, как сыграли, кто победил

Сенегал — Нидерланды: результат матча чемпионата мира, как сыграли, кто победил
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21 ноября состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата мира, в котором встречались сборные Нидерландов и Сенегала.

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Первый тайм прошёл в обоюдоострой борьбе. Обе команды имели опасные моменты, но счёт так и не был открыт. Лучший шанс для взятия ворот был у полузащитника оранжевых Фрэнки де Йонга, который на углу штрафной имел возможность нанести удар и поразить ворота Эдуарда Менди, но завозился и в итоге потерял мяч.

Во второй тайме моментов практически не было. Сборная Сенегала по ходу встречи была вынуждена заменить игроков из-за полученных травм – сначала с поля ушёл Абду Диалло, а затем на носилках унесли Шейку Куйяте. Несмотря на отсутствие моментов, на 84-й минуте Нидерланды всё-таки сумели открыть счёт: Френки де Йонг сделал навес в штрафную, где Коди Гакпо уверенно в воздухе переправил мяч в ворота. На 90+9-й минуте Дави Клаасен установил итоговый счёт встречи — 2:0 в пользу Нидерландов.

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