Получите 100 миллионов от «Фонбет» за точный прогноз на ЧМ-2022!
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Заполните таблицу чемпионата мира по футболу в Катаре, угадайте точные счета матчей и получите главный приз в 100 миллионов рублей!
Оставляйте на специальном лендинге прогнозы на матчи плей-офф и получайте баллы, пройдите регистрацию в «Фонбет» и подтвердите свой прогноз ставкой на матчи чемпионата мира.
Гарантированные призы получит каждый, кто угадает результат двух и более матчей. Чем больше результатов вы угадаете, тем круче приз. Призовой фонд акции составляет 500 миллионов рублей. Призов хватит на всех!
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Рекламодатель — ООО «ФОНКОР»
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Комментарии
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