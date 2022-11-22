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Получите 100 миллионов от «Фонбет» за точный прогноз на ЧМ-2022!

Получите 100 миллионов от «Фонбет» за точный прогноз на ЧМ-2022!
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Заполните таблицу чемпионата мира по футболу в Катаре, угадайте точные счета матчей и получите главный приз в 100 миллионов рублей!

Оставляйте на специальном лендинге прогнозы на матчи плей-офф и получайте баллы, пройдите регистрацию в «Фонбет» и подтвердите свой прогноз ставкой на матчи чемпионата мира.

Гарантированные призы получит каждый, кто угадает результат двух и более матчей. Чем больше результатов вы угадаете, тем круче приз. Призовой фонд акции составляет 500 миллионов рублей. Призов хватит на всех!

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