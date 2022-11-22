Мексика — Польша: прогноз Алексея Гасилина на встречу чемпионата мира по футболу в Катаре

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч группового раунда чемпионата мира — 2022 Мексика — Польша.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.61.
«И вот он, лобовой матч группы, даже котировки букмекеров говорят об этом. Хозяев и гостей тут нет, и матч правда лобовой за вторую строчку и выход в 1/8 финала, ведь Аргентина — явный фаворит в этой группе, а Саудовская Аравия — аутсайдер. Давайте рассмотрим две команды: Польша — равно Левандовски. Роберт в отличной форме и штампует голы, как всегда, но игра в сборной и в клубе — это разное, ведь партнёры в «Барселоне» у него явно выше уровнем. Не зря «Барселона» представлена 17 игроками на ЧМ. Да, есть в поддержке у него Зелиньски, который проводит прекрасный сезон в Серии А, и Шенсны в воротах.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Кстати, если говорить о вратарях, у Мексики — это Очоа, который на ЧМ просто какой-то зверь. Думаю, в первом туре все будут присматриваться друг к другу, и также повторю, что для этих дружин матч будет очень важный. Команды не очень атакующие и в линии обороны играют надёжно. Польша в отборе к ЧМ пропустила 11 мячей за 10 игр отбора. В их статистике присутствуют матчи на ноль. Мексика и вовсе пропустила восемь мячей за 14 игр в своём отборе. И в первом туре я бы присмотрелся к этим сборным, так же как и они друг к другу. Думаю, в этом матче будет мало забитых мячей, поэтому сыграю тотал меньше 2.5 гола», — сказал Гасилин.
Экспресс с коэффициентом 7.59.
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