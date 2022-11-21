Мексика — Польша. Левандовски удачно заменит Россию

Если бы поляки не выпросили дисквалификацию российской сборной, то, возможно, мексиканцы были бы соперниками Карпина.

22 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Мексика — Польша. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение мексиканцам: поставить на победу Мексики в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.79. Успех поляков оценён экспертами в 2.93. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Мексика — Польша 22 ноября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Мексика — Польша не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57. Если забьют мексиканцы, сыграет коэффициент 1.44. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Мексика — Польша (22.11.2022)

Долгожданный мундиаль в Катаре шаг за шагом набирает обороты. На 22 ноября запланированы четыре встречи 1-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе, померяются силами Мексика и Польша. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Сборная Мексики довольно неплохо выступила в квалификации ЧМ-2022. Она одержала победы в восьми из 14 туров. С другой стороны, соперники были простыми — Ямайка, Гондурас и Сальвадор. Обыграть крепкие сборные — США и Канаду — подопечные Херардо Мартино не сумели.

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Стоит отметить, что местами мексиканцы смотрелись лучше американцев и канадцев. Во всех матчах они больше владели мячом и создали немало опасных моментов. Подвела команду реализация. За четыре матча забили только два мяча. В одном из них принял непосредственное участие Хесус Корона.

К сожалению, чемпионат мира в Катаре звезда сборной Мексики пропустит из-за жуткой травмы. Повреждение было получено на тренировке «Севильи», после которой Корона был отправлен на медицинское обследование. Он сломал левую берцовую кость и порвал связки голеностопа. Пожелаем ему скорейшего выздоровления.

Безусловно, у Мексики есть и другие ведущие игроки, в том числе талантливый нападающий «Наполи» — Ирвин Лосано. Однако её лидеру и по совместительству капитану — Андресу Гуардадо — уже 36 лет. Скорее всего, мундиаль в Катаре станет для него и 37-летнего голкипера Гильермо Очоа последним. Небезызвестный вратарь плохо выступил в квалификации ЧМ-2022. Похоже, возраст начинает брать своё.

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Сборная Польши добыла путёвку в финальный раунд ЧМ-2022 не без везения, но обо всём по порядку. За 10 туров группового этапа квалификации она потерпела поражения в матчах с Англией (1:2) и Венгрией (1:2). Вничью бело-красные сыграли также с англичанами (1:1) и венграми (3:3). Во всех остальных встречах одержали победы.

Затем полякам улыбнулась удача. Они попали сразу в финал стыков, так как сборную России отстранили от участия. Впрочем инициаторами этого стали как раз поляки. Шансы у россиян обыграть их были неплохие. В решающем матче подопечные Чеслава Михневича обыграли Швецию (2:0). Если бы не дисквалификация, Мексика могла бы стать соперником Карпина.

После квалификации ЧМ-2022 поляки выступали в Лиги наций. В шести турах они потерпели три поражения — в матчах с Нидерландами (0:2) и Бельгией (1:6 и 0:1). Также сыграли вничью с голландцами. Победы одержали в матчах с Уэльсом (2:1 и 1:0). Не сказать, что результаты хороши, но по итогу бело-красные сохранили место в группе и получили дополнительную игровую практику.

Также поляки обыграли в недавнем товарищеском матче сборную Чили (1:0). Поставить на их победу в предстоящем матче можно с коэффициентом 2.93. Мексиканцы после отборочного турнира на ЧМ-2022 провели девять товарищеских матчей, в которых одержали три победы — в матчах с Нигерией (2:1), Перу (1:0) и Ираком (4:0). Вничью они сыграли с Гватемалой (0:0) и Эквадором (тоже 0:0).

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Во всех остальных случаях мексиканцы уступили, хотя уровень соперников был не всегда высок. Разумеется, товарищеские встречи — это не лучший показатель готовности команды, ведь зачастую тренеры в них экспериментируют и дают игровую практику молодым игрокам. Однако в доброй половине ранее упомянутых матчей мексиканцы выступали, по сути, основным составом.

Интересный факт: Роберт Левандовски никогда не забивал на чемпионате мира, но многие об этом забыли. Этот ЧМ, скорее всего, станет для поляка последним в карьере, о чём он говорил сам. По словам нападающего «Барселоны», его мечта забить гол на чемпионате мира, и он сделает всё для этого. Можно начать прямо с Мексики.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Мексика — Польша 22 ноября 2022 года

Выбывание Хесуса Короны из-за травмы — это очень серьёзный удар по сборной Мексики. Если уж с ним «трёхцветные» не смогли обыграть Канаду и США, то вряд ли без него сумеют зацепиться за очки в матче с Польшей. У бело-красных неплохие результаты на дистанции, а также в отличной форме пребывают Левандовски и Зелиньски. Да и в целом состав у поляков будет посильнее. Бóльшая часть их игроков выступает за крепкие европейские клубы.

Ставка: победа Польши за коэффициент 2.93.

Экспресс с коэффициентом 8.45.

Прогноз на матч Англия — Иран с коэффициентом 2.85.

Луи ван Гал: сборная Нидерландов может выиграть чемпионат мира.

Прогноз на матч США — Уэльс с коэффициентом 3.70.

Месси вернулся к тренировкам в общей группе сборной Аргентины.

Прогноз на матч Мексика — Польша с коэффициентом 3.12.