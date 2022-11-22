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Мексика — Польша: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, какой счёт

Мексика — Польша: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, какой счёт
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Сегодня, 22 ноября, состоялся матч в рамках 1-го тура группы С между сборными Мексики и Польши. Команды играли на стадионе «Стэдиум 974». Голов в этой встрече забито не было, противостояние завершилось со счётом 0:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Нападающий европейской сборной Роберт Левандовски во втором тайме имел прекрасную возможность открыть счёт в матче. На 59-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти, однако игрок не смог реализовать его. Форвард пробил в нижний угол — вратарь мексиканцев Гильермо Очоа угадал направление удара и отразил мяч. Несколькими минутами ранее Эктор Морено в штрафной площади сфолил на Левандовски, за что получил жёлтую карточку.

Экспресс с коэффициентом 6.40.

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