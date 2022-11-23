Артур Петросьян дал прогноз на матч ЧМ-2022 Марокко — Хорватия

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Марокко – Хорватия.



Ставка: Марокко не проиграет за 1.81.



«Не очень понятно, почему все списывают со счетов марокканцев. У них чуть ли не лучшая на турнире пара крайних защитников – Хакими-Мазрауи, вернувшийся в команду Зиеш, долгое время нуждавшийся в нём Эн-Несири… Да и уход Халилходжича скорее имел положительный эффект, нежели отрицательный. Тот же Зиеш вернулся именно после ухода боснийца. Команда оставила хорошее впечатление на зимнем Кубке Африки, так что нет видимых причин, из-за которых она должна вдруг провалиться.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Хорваты – действующие вице-чемпионы мира. Хоть и прошло с того успеха уже четыре с половиной года, у них по-прежнему боеспособная команда. Сохраняется, правда, проблема отсутствия регулярно забивающего центрального нападающего – без него роль голеадоров придётся брать Модричу с Перишичем, у которых и без того работы хватает.



Предположу, что как минимум ничью из этой игры марокканцы вынесут. Ко всему прочему, раннее начало матча (13:00) и непростые погодные условия явно сыграют на руку им, а не европейцам», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

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