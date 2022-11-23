Бельгия — Канада: прогноз Эммануэля Адебайора на игру чемпионата мира 23 ноября

Тоголезский футболист, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», Эммануэль Адебайор дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Бельгия – Канада.



Ставка: победа Бельгии с форой (-2.5) за 4.32.



«Каковы сильные стороны обеих команд? Я отвечу так: Канада играет на своём первом за 36 лет мундиале, у Бельгии сейчас отличное поколение, способное побеждать. Бельгийцы — регулярный участник чемпионата мира, поэтому у них больше опыта, позволяющего одержать победу в матче. У них есть топовые игроки, находящиеся в хорошей форме и играющие в топовых лигах, такие звёзды, как Кевин Де Брёйне, Лукаку и Азар. Последний не так много играет в Мадриде, но в сборной он ключевой игрок, он там звезда, и это даст Бельгии большое преимущество. У них достаточно класса, чтобы обыграть канадцев.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Шансы последних же очень низкие. Очень мало имён канадских игроков на слуху на этом ЧМ, только Альфонсо Дэвис достаточно известен и будет стараться противостоять в защите бельгийцам. Но поверьте: в одной взятой игре можно ожидать чего угодно и что угодно может произойти.



Что касается моего прогноза на результат матча, я думаю, что Бельгия победит с разницей минимум в три мяча, а может, даже четыре или пять. Лукаку, Де Брёйне и Азар помогут Бельгии победить со счётом 5:0», — сказал Адебайор.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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