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Бельгия — Канада: прогноз Эммануэля Адебайора на игру чемпионата мира 23 ноября

Бельгия — Канада: прогноз Эммануэля Адебайора на игру чемпионата мира 23 ноября
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Тоголезский футболист, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», Эммануэль Адебайор дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Бельгия – Канада.

Ставка: победа Бельгии с форой (-2.5) за 4.32.

«Каковы сильные стороны обеих команд? Я отвечу так: Канада играет на своём первом за 36 лет мундиале, у Бельгии сейчас отличное поколение, способное побеждать. Бельгийцы — регулярный участник чемпионата мира, поэтому у них больше опыта, позволяющего одержать победу в матче. У них есть топовые игроки, находящиеся в хорошей форме и играющие в топовых лигах, такие звёзды, как Кевин Де Брёйне, Лукаку и Азар. Последний не так много играет в Мадриде, но в сборной он ключевой игрок, он там звезда, и это даст Бельгии большое преимущество. У них достаточно класса, чтобы обыграть канадцев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Шансы последних же очень низкие. Очень мало имён канадских игроков на слуху на этом ЧМ, только Альфонсо Дэвис достаточно известен и будет стараться противостоять в защите бельгийцам. Но поверьте: в одной взятой игре можно ожидать чего угодно и что угодно может произойти.

Что касается моего прогноза на результат матча, я думаю, что Бельгия победит с разницей минимум в три мяча, а может, даже четыре или пять. Лукаку, Де Брёйне и Азар помогут Бельгии победить со счётом 5:0», — сказал Адебайор.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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