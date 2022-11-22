Бельгия — Канада. Азара ждут неприятности

Эден признаётся, что растерял форму. Впрочем, как и все бельгийцы, поэтому в матче с канадцами им будет тяжело.

23 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия — Канада. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех канадцев оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Бельгия — Канада 23 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Бельгия — Канада получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия — Канада (23.11.2022)

Мундиаль в Катаре постепенно набирает обороты. На 23 ноября запланированы четыре матча 1-го тура группового этапа финального раунда турнира. В одном из них на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райне померятся силами Бельгия и Канада. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Бельгия относится к числу самых сильных сборных Европы. Как мы помним, на мундиале в России в 2018 году она завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Англию (2:0). Вот только с тех пор прошло немало времени. Некоторые лидеры «красных дьяволов» растеряли форму.

Лионель Скалони: Аргентина должна подняться и идти дальше.

Само собой, речь идёт об Эдене Азаре, недавно признавшем собственный регресс относительно 2018 года, а также лучшем форварде национальной команды Бельгии — Ромелу Лукаку. В текущем сезоне нападающие провели на двоих только 18 неполных матчей во всех официальных турнирах. За этот отрезок они забили лишь три мяча и отдали две результативные передачи.

К слову, в грядущей игре Лукаку не сможет принять участия из-за травмы. По информации источника, форвард до сих пор испытывает проблемы с левым бедром. Скорее всего, заменит его на острие атаки Миши Батшуайи, выполняющий в «Фенербахче» роль игрока ротации.

В целом у Бельгии крепкий состав. Во-первых, в отличном тонусе пребывают Кевин Де Брёйне и Тибо Куртуа. Во-вторых, постепенно подрастает талантливая молодёжь. Тем не менее стараний Куртуа, Де Брёйне и юных игроков оказалось недостаточно даже для того, чтобы обыграть Египет в товарищеском матче. «Красные дьяволы» уступили «фараонам» со счётом 1:2. Удастся ли им обыграть Канаду?

Месси отреагировал на поражение Аргентины.

Сборная Канады ощутимо прибавила за последние несколько лет, в частности благодаря стараниям Джона Хердмана. За 14 туров плей-офф квалификации на ЧМ-2022 его подопечные потерпели поражения в двух матчах и в четырёх сыграли вничью. Во всех остальных матчах, разумеется, выиграли. Таким образом, добыли путёвку в финальный раунд мундиаля с первого места.

За этот период времени канадцы забили 23 мяча — больше всех. И в этом есть заслуга Хердмана. Во всех встречах специалист использовал остро атакующую схему с тремя игроками обороны. Интересно, что флангового защитника мюнхенской «Баварии» — Альфонсо Дэвиса — он располагал ближе к нападению.

По итогу Дэвис набрал четыре очка по системе «гол+пас» в семи матчах плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022 (забил один гол и отдал три голевые передачи). За этот отрезок канадцы не проиграли ни в одном из матчей, хотя уровень большей части соперников был достаточно велик.

Помимо Дэвиса, особого внимания заслуживает молодая звезда сборной Канады — Джонатан Дэвид. 22-летний форвард в текущем сезоне демонстрирует потрясающий уровень игры. За 15 матчей в чемпионате Франции он забил девять мячей и отдал три голевые передачи. По некоторой информации, им интересуются такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Предугадать победителя в предстоящем матче, как кажется, не представляется возможным. У Бельгии постарели и регрессировали некоторые лидеры, а у канадцев слишком много молодых и неопытных игроков. Наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.90.

Гвардиола подписал новый контракт с «Манчестер Сити».

Как мы уже отметили ранее, у канадцев схема заточена на атаку. Думается, даже Тибо Куртуа они могут огорчить как минимум один раз. Однако эта же стратегия может пойти подопечным Хердмана во вред. Несмотря на выбывание из строя Лукаку и плохой тонус Азара, у «красных дьяволов» далеко не слабая линия нападения. За открытый стиль игры они вполне способны наказать.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Бельгия — Канада 23 ноября 2022 года

Думается, встреча будет проходить на равных скоростях и закончится голами с обеих сторон. Тренер канадцев предпочитает атакующую схему точно так же, как бельгийские футболисты. Канада точно забьёт, тем более в расположении сборной есть классные исполнители. У «красных дьяволов» попросту больше ресурсов, а также есть Кевин Де Брёйне. Ставим на обмен голами.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 7.13.

Правительство Катара отказалось принимать самолёт сборной Германии.

Прогноз на матч Испания — Коста-Рика с коэффициентом 3.48.

Нидерландский журналист: Промесу не место на чемпионате мира.

Прогноз на матч Португалия — Гана с коэффициентом 4.30.