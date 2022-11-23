Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Бельгия — Канада: прогноз Константина Генича на матч чемпионата мира по футболу

Бельгия — Канада: прогноз Константина Генича на матч чемпионата мира по футболу
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Бельгия — Канада в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.

Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 1.75.

«Сборная Бельгии берёт старт на этом чемпионате мира на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райяне. Бельгийцы сыграют вечерний матч со сборной Канады. Канадцев возглавляет тренер, который работал с женской сборной. И там он работал достаточно удачно — при нём бронзовые медали канадки выигрывали. И сейчас впервые с 1986 года Канада отобралась на чемпионат мира. Команда с очень интересным подбором игроков. Есть звёзды у сборной Канады — Дэвид, Ларин, который давно играет, разумеется, Дэвис. Поэтому недооценивать сборную Канады не стоит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но Бельгия есть Бельгия. Хоть и неудачно играет за «Реал» или вообще не играет Эден Азар, он всё равно в составе сборной. Его брат Торган тоже. Кевин Де Брёйне на месте. Впереди Батшуайи или Лукаку. Прекрасный центр полузащиты с Тилемансом и Витселем.

Думаю, что здесь без разведки команды начнут и уже в первом тайме мы увидим забитые мячи, тем более игра вечерняя. Как мне кажется, вечерние игры должны получаться результативными. Я бы взял вариант — тотал первого тайма больше 1 мяча за 1.75», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

Тренер Саудовской Аравии предсказал, кто станет чемпионом мира.

Прогноз на матч Португалия — Гана с коэффициентом 4.30.

«Аль‑Наср» предложил Роналду рекордный контракт в истории футбола.

Прогноз на матч Бразилия — Сербия с коэффициентом 3.10.

Марадона-младший: Месси с отцом сравнивают те, кто не понимает футбол.

Бельгия — Канада. Азара ждут неприятности Бельгия — Канада. Азара ждут неприятности
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022