Бельгия — Канада: прогноз Константина Генича на матч чемпионата мира по футболу

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Бельгия — Канада в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.



Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 1.75.



«Сборная Бельгии берёт старт на этом чемпионате мира на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райяне. Бельгийцы сыграют вечерний матч со сборной Канады. Канадцев возглавляет тренер, который работал с женской сборной. И там он работал достаточно удачно — при нём бронзовые медали канадки выигрывали. И сейчас впервые с 1986 года Канада отобралась на чемпионат мира. Команда с очень интересным подбором игроков. Есть звёзды у сборной Канады — Дэвид, Ларин, который давно играет, разумеется, Дэвис. Поэтому недооценивать сборную Канады не стоит.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но Бельгия есть Бельгия. Хоть и неудачно играет за «Реал» или вообще не играет Эден Азар, он всё равно в составе сборной. Его брат Торган тоже. Кевин Де Брёйне на месте. Впереди Батшуайи или Лукаку. Прекрасный центр полузащиты с Тилемансом и Витселем.



Думаю, что здесь без разведки команды начнут и уже в первом тайме мы увидим забитые мячи, тем более игра вечерняя. Как мне кажется, вечерние игры должны получаться результативными. Я бы взял вариант — тотал первого тайма больше 1 мяча за 1.75», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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