Бельгия — Канада: прогноз Дениса Казанского на игру ЧМ-2022 в группе F

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия — Канада.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.17.



«Разогревается чемпионат мира. В 1-м туре Бельгия встретится с Канадой. Бельгия каждый раз приезжает на большой турнир в качестве фаворита. У неё всё в порядке, у неё высокий рейтинг. Но при Роберто Мартинесе она практически не меняется. Это, конечно, беда. Оборона остаётся прежней. Вся надежда на Вертонгена и Алдервейрелда, а им на двоих уже почти 70 лет. Эден Азар только восстановился, а у Ромелу Лукаку плохой сезон. Лишь два человека заслуживают внимания: Кевин Де Брёйне и Тибо Куртуа. Вряд ли вдвоём можно вытянуть команду высоко на чемпионате мира.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Канада приехала на чемпионат мира как победитель КОНКАКАФ. На том турнире она больше всех забила, меньше всех пропустила. Имеет любопытного тренера, который женскую сборную делал дважды бронзовым призёром чемпионатов мира. Канада очень гибкая, может играть как во владении, так и в контратаке.



В целом Канада сейчас в полном порядке, поэтому Бельгии будет очень тяжело, хотя европейцы заходят на этот турнир фаворитами. Канада даст бой, а я думаю, что матч будет голевым, поэтому ТБ (2.5) и обе забьют», — сказал Казанский.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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