Бельгия — Канада: прогноз Олеси Серёгиной на игру чемпионата мира в Катаре

Ведущая и блогер Олеся Серёгина дала прогноз на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия — Канада.
Ставка: победа Бельгии за 1.52.
«Естественно, фавориты — бельгийцы, которые стабильно выступают на мировых чемпионатах.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Канада в некоторой степени тёмная лошадка турнира. Команда не такая сыгранная и известная, которой удалось отобраться на мундиаль второй раз в своей истории. Они были первыми в отборе, поэтому явно хотят бороться.
Не думаю, что это будет лёгкой прогулкой для Бельгии – соперник неизвестный и могут быть сюрпризы. Обе команды довольно много забивают, поэтому будет много мячей в этой встрече.
Предлагаю не рисковать, а взять понятную ставку – победа Бельгии», — сказала Серёгина.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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