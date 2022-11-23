Бельгия — Канада: прогноз Олеси Серёгиной на игру чемпионата мира в Катаре

Ведущая и блогер Олеся Серёгина дала прогноз на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия — Канада.



Ставка: победа Бельгии за 1.52.



«Естественно, фавориты — бельгийцы, которые стабильно выступают на мировых чемпионатах.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Канада в некоторой степени тёмная лошадка турнира. Команда не такая сыгранная и известная, которой удалось отобраться на мундиаль второй раз в своей истории. Они были первыми в отборе, поэтому явно хотят бороться.



Не думаю, что это будет лёгкой прогулкой для Бельгии – соперник неизвестный и могут быть сюрпризы. Обе команды довольно много забивают, поэтому будет много мячей в этой встрече.



Предлагаю не рисковать, а взять понятную ставку – победа Бельгии», — сказала Серёгина.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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