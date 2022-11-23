Бельгия — Канада: прогноз Дарьи Мироновой на матч группового турнира ЧМ-2022

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2022 Бельгия — Канада.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.



«Бельгийцы проиграли свой заключительный матч перед началом Кубка мира египтянам, что стало неожиданностью. Владели мячом как обычно, много, но не очень продуктивно, нанеся всего два удара в створ за матч. Это удручающий показатель, учитывая статус соперника. До этого было ещё одно поражение от сборной Нидерландов, 0:1, при подавляющем контроле мяча и снова с малым количеством ударов в створ. Не сможет помочь своей сборной в стартовых матчах главная надежда на завершение комбинаций (Ромелу Лукаку), которые будут создавать Де Брёйне и компания.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Вряд ли можно надеяться на то, что Эден Азар, который полностью затух в «Реале», на пару с Миши Батшуайи, выступающим в чемпионате Турции, смогут создать серьёзную проблему защитникам оппонента. Остаётся надеяться и ждать возращения Ромелу после травмы, верить в крепкость сыгранной обороны и вратаря Тибо Куртуа.



Сборная Канады хочет уважения в футбольном мире. Для неё попадание на Кубок не просто чудо, а работа на будущее в создании системы, начиная с детского футбола и до самых сильных спортивных достижений.



В отборе Канада заняла первое место в своей группе, обойдя сборные Мексики и США, у которых по именам составы сильнее. Кайл Ларин — главный бомбардир этой команды. Есть Дэвид из французского «Лилля», который и составит компанию в нападении Ларину. Мировая звезда, один из лучших крайних защитников в мире Альфонсо Дэвис способен потушить пожар на своем фланге и создать опасный момент у ворот соперника. Быстрый и умный футболист.



Канада играет красиво, зрелищно, дерзко. Я жду увлекательного матча, в котором многие отдадут предпочтение бельгийцам. Но я симпатизирую канадцам. А в этой игре верю в ТБ 2.5», — сказала Миронова.

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