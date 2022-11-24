Бразилия — Сербия: смотреть онлайн, прямая трансляция матча ЧМ-2022

24 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы G встретятся сборные Бразилии и Сербии. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами южноамериканцев: поставить на победу Бразилии можно с коэффициентом 1.51. Шансы сербов оценили коэффициентом 6.80, а ничья идёт за 4.60.



Букмекеры считают, что матч Бразилия — Сербия будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.78, а ТМ 2.5 идёт за 2.15.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.90. Гол Бразилии оценивают в 1.11, а на то, что отличится сборная Сербии, можно поставить за 1.64.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



Прогноз на матч Бразилия — Сербия с коэффициентом 3.10.

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