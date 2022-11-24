Швейцария — Камерун: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Швейцария – Камерун в 1-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.



Ставка: два-три гола в матче за 1.94.



«24 ноября на чемпионате мира состоится игра группы G между сборными Швейцарии и Камеруна на стадионе «Аль Джануб» в Аль-Вакре. Очень сложный матч для прогноза. Команда Мурата Якина не лучшим образом играла в Лиге наций. Три матча подряд сначала проиграла, потом три матча подряд выиграла. Обыграли Португалию, Испанию на выезде и чехов тоже. Но то было в Лиге наций. Как всегда, у швейцарцев очень интересный подбор игроков. И Шакири уже давно в сборной, и Эмболо молодой есть, и в середине Джака в полном порядке. В общем, Швейцария на бумаге по составу, наверное, посильнее, чем Камерун.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У Камеруна есть Шупо-Мотинг, здорово сыгравший осенью за «Баварию», забивавший почти в каждом матче. Есть наш знакомый Гаэль Ондуа, но нет уверенности, что он сыграет в стартовом составе, хотя кто знает. Может быть, Сонг, тренер Камеруна, сделает на него определённую ставку. Но всё равно сложный матч для прогноза.



Как правило, когда такая игра, я беру ставку «2–3 гола в матче». Вариант «обе забьют» мне тоже очень нравится в этой паре. Камерун обладает хорошими игроками впереди – тот же Абубакар. Ну а Швейцария не всегда может сыграть «на ноль». В последний раз швейцарцы и вовсе проиграли Гане – 0:2. Поэтому вариант «2–3 гола в матче» мне нравится. Или ничья 1:1, или 2:1, 2:0 в ту или иную сторону. Коэффициент – 1.94. Отлично. Можно заиграть», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 12.25.



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