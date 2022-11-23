Швейцария — Камерун. Единственный россиянин на ЧМ-2022 расстроится

Гаэль Ондуа с российским паспортом выступает за камерунскую сборную, но начало турнира для него не будет радужным.

24 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Швейцария – Камерун. Начало – в 13:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу швейцарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех камерунцев оценивается аналитиками в 5.30. На ничью предлагают поставить за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Швейцария – Камерун 24 ноября 2022 года

Букмекеры не верят, что матч чемпионата мира Швейцария – Камерун получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Швейцария – Камерун (24.11.2022)

В заключительный игровой день 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре пройдут четыре матча. Открывает программу встреча сборных Швейцарии и Камеруна на стадионе «Эль-Джануб». Стартовый свисток в матче будет дан в 13:00 мск аргентинским судьёй Факундо Тельо.

У сборной Швейцарии на этом турнире очень хорошая отправная точка. Команда попала в не самую сложную группу, где есть очевидный фаворит Бразилия, но с другими командами можно играть спокойно на равных. Также у «красных крестоносцев» очень опытный состав, где по-прежнему остаются все лидеры последних четырёх лет – на месте Ян Зоммер, Рикардо Родригес, Шердан Шакири и Гранит Джака. И не забываем про молодых талантов.

Прогноз на матч Португалия — Гана с коэффициентом 4.30.

До сих пор существуют сомнения насчёт Мурата Якина. Тактические ходы тренера устраивают не всех, и во многом считается, что специалист не реализует потенциал сборной в полной мере. Впрочем, те же претензии во многом были и к предыдущему наставнику швейцарцев Владимиру Петковичу, поэтому воспринимать их всерьёз не стоит. Для Якина это первый большой турнир, и он сделает всё, чтобы не допустить провала.

В отборе Швейцария выступила очень мощно, став одной из шести не проигравших ни одного матча сборных. Именно она отправила Италию в стыковые матчи, дважды сыграв с ней вничью. Времени на нормальную подготовку у швейцарцев не было, и они провели лишь один товарищеский матч с Ганой (0:2), однако к турниру подходят с неплохими показателями – три победы в четырёх предыдущих встречах в официальных турнирах.

Главным преимуществом подопечных Якина принято считать оборону. Отчасти это справедливо, ведь в отборе они пропустили всего два гола в восьми матчах – лучший показатель в Европе наравне с Италией. Тем не менее уже на протяжении года швейцарцы стабильно пропускают хотя бы по одному мячу. На отрезке из 11 последних матчей в турнирах разного уровня они только в трёх случаях смогли сыграть «на ноль».

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У Камеруна точно есть ресурсы и необходимое качество, чтобы также огорчить фаворита. Команду Ригобера Сонга сейчас во многом недооценивают, потому что на фоне конкурентов по группе она действительно выглядит слабее. Тем не менее это вовсе не значит, что «неукротимые львы» не способны сотворить сенсацию. Они также уверенно прошли отбор, обладая четвёртой лучшей атакой, и сейчас вновь будут стремиться играть активно, стремясь забить.

Если взглянуть на заявку камерунцев, то можно констатировать, что на многих позициях они уступают сопернику. В то же время у них есть необходимый баланс для успешных результатов. В воротах Андре Онана, который отлично играет ногами и может двигать мяч вперёд, в опорной зоне Андре Замбо Ангисса, а в атаке выбор огромен. Здесь и вингер московского «Динамо» Муми Нгамалё, и ветеран Венсан Абубакар.

Впрочем, в лучшей форме у Камеруна сейчас находится нападающий «Баварии» Эрик Максим Шупо-Мотинг. Футболист подходит к чемпионату мира с потрясающими цифрами – у него 11 голов и три передачи в 16 матчах за клуб. В последней товарищеской встрече с Панамой Шупо-Мотинг забил гол. Сонг смог наладить качественную игру со схемой в два опорника и с единственным нападающим, подходящую всем лидерам. И пока всё работает хорошо.

Камерунцы не показывают мощных результатов, ведь из шести последних матчей выиграли только один. Им необходимо главным образом навязать борьбу и постараться проявить себя в атаке – с этим справиться Камеруну по силам. В семи предыдущих официальных встречах он всего дважды не смог поразить чужие ворота.

От результативности в этом матче отталкиваться и стоит. Швейцария, вопреки всем сложностям в тактическом плане, заслуженно называется фаворитом. Команда Мурата Якина в официальных играх не уступает давно, а предстоящий матч является ключевым в борьбе за выход из группы. Пока Сербия будет играть с более классными бразильцами, швейцарцы имеют отличную возможность взобраться на вершину таблицы квартета.

Камерун не может выиграть на протяжении четырёх матчей подряд, но футболистам сборной требуется меньше времени на адаптацию. К катарской жаре им не привыкать, поэтому ждём, что программу-минимум выполнят – забьют хотя бы один гол. Защита швейцарцев сейчас не выглядит непроходимой, однако за счёт класса и опыта они без очков остаться не должны. Рассмотрим ставку «Швейцария не проиграет и обе забьют» с коэффициентом 2.43.

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Воспитанник ЦСКА и «Локомотива» Гаэль Ондуа тоже будет играть за Камерун. Он станет единственным россиянином, который всё же сыграет на чемпионате мира в этом году – и неважно, что не со сборной России. К сожалению, первый матч для него получится сложным и, скорее всего, закончится неудачно.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Швейцария – Камерун 24 ноября 2022 года

Швейцария начинает свой путь на чемпионате мира в матче, где цена ошибки слишком высока. Если сборная хочет укрепить своё положение в борьбе за выход из группы, терять очки с Камеруном ей нельзя. Однако сбрасывать со счетов «неукротимых львов» раньше времени тоже не стоит. Они, безусловно, окажут достойное сопротивление благодаря качеству в нападении, ведь защита швейцарцев давно не является образцом надёжности, но выиграть не смогут.

Ставка: Швейцария не проиграет и обе забьют за 2.43.

Экспресс с коэффициентом 10.44.

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