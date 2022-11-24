Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Бразилия — Сербия: прогноз Кузьмича на матч группового турнира ЧМ-2022

Бразилия — Сербия: прогноз Кузьмича на матч группового турнира ЧМ-2022
Комментарии

Блогер Кузьмич дал прогноз на матч Бразилия — Сербия в рамках 1-го тура группового раунда ЧМ-2022.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

«Будем ставить на мою любимую сборную Сербии, которая в рамках чемпионата мира сыграет с Бразилией.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На этот матч я решил взять одну ставку. Конечно же, тотал больше 2.5 мяча.

Ришарлисон, Винисиус, Неймар, Милинкович-Савич, Влахович, Митрович. Атака обеих команд просто топ.

Поэтому именно верховой тотал на этот матч — это отличная ставка», — сказал Кузьмич.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

Сборная России обратилась к Сербии перед игрой с Бразилией.

Прогноз на матч Бразилия — Сербия с коэффициентом 3.10.

Василий Уткин дал прогноз на матч Бразилия — Сербия.

Нойер: ФИФА не заставит нас замолчать.

Прогноз на матч Уэльс — Иран с коэффициентом 5.05.

Бразилия — Сербия. Неймар идёт за рекордом Пеле Бразилия — Сербия. Неймар идёт за рекордом Пеле
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022