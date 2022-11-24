Бразилия — Сербия: прогноз Кузьмича на матч группового турнира ЧМ-2022

Блогер Кузьмич дал прогноз на матч Бразилия — Сербия в рамках 1-го тура группового раунда ЧМ-2022.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.



«Будем ставить на мою любимую сборную Сербии, которая в рамках чемпионата мира сыграет с Бразилией.



Лучшие прогнозы на сегодня.



На этот матч я решил взять одну ставку. Конечно же, тотал больше 2.5 мяча.



Ришарлисон, Винисиус, Неймар, Милинкович-Савич, Влахович, Митрович. Атака обеих команд просто топ.



Поэтому именно верховой тотал на этот матч — это отличная ставка», — сказал Кузьмич.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

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