Бразилия — Сербия: прогноз Кузьмича на матч группового турнира ЧМ-2022
Поделиться
Блогер Кузьмич дал прогноз на матч Бразилия — Сербия в рамках 1-го тура группового раунда ЧМ-2022.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.
«Будем ставить на мою любимую сборную Сербии, которая в рамках чемпионата мира сыграет с Бразилией.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На этот матч я решил взять одну ставку. Конечно же, тотал больше 2.5 мяча.
Ришарлисон, Винисиус, Неймар, Милинкович-Савич, Влахович, Митрович. Атака обеих команд просто топ.
Поэтому именно верховой тотал на этот матч — это отличная ставка», — сказал Кузьмич.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
Сборная России обратилась к Сербии перед игрой с Бразилией.
Прогноз на матч Бразилия — Сербия с коэффициентом 3.10.
Василий Уткин дал прогноз на матч Бразилия — Сербия.
Нойер: ФИФА не заставит нас замолчать.
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
21:04
-
21:00
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
Партнерский контент