Бразилия — Сербия: прогноз Александра Елагина на игру 1-го тура ЧМ-2022

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 Бразилия — Сербия.

Ставка: ТБ 3 за 2.18.



«Селесао» всегда выглядит фаворитом на чемпионатах мира. Это единственная команда, которая играла во всех мировых первенствах. Более того, они чаще всех побеждали на мундиалях — пять раз. Нынешнюю квалификацию сборная Бразилии уверенно выиграла, набрав 45 очков и ни разу не проиграв, как и сборная Аргентины, матч с которой в отборе был отменён. Однако это не повлияло на турнирную таблицу. Тем не менее бразильцы опередили аргентинцев на шесть очков, а уругвайцев – на 11.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сербы заняли первое место в своей группе, опередив португальцев. Славяне выиграли решающий матч у Португалии, забив на её поле на 96-й минуте. Гол этот забил Митрович. Кроме него, у сербов хватает классных игроков: Душан Тадич, Душан Влахович, Сергей Милинкович-Савич. Сборная Сербии является правопреемницей сборных Югославии и Сербии и Черногории. Таким образом, нынешнее участие в финальном турнире станет 13-м.



На прошлом чемпионате мира сербы заняли третье место в группе, пропустив вперед Бразилию и Швейцарию, с которыми им снова играть в квартете. Высшее достижение сербов на мундиале — выход в полуфинал. С марта 2021 года Сербию возглавляет легенда балканского футбола Драган Стойкович. В финальную заявку он включил 10 игроков, которые выступали в 2018 году в Бразилии.



В июне 2018 года Бразилия на ЧМ в России выиграла у Сербии со счётом 2:0. Тите включил в состав «селесао» 38-летнего Тьяго Силву из «Челси», а вот Паулиньо уже завязал со сборной. Во всех времена у Бразилии была россыпь звёзд. Не сомневаюсь, что матч получится результативным с таким подбором игроков», — сказал Елагин.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

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