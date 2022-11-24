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Бразилия — Сербия: прогноз Алексея Андронова на матч группового раунда ЧМ-2022

Бразилия — Сербия: прогноз Алексея Андронова на матч группового раунда ЧМ-2022
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Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Бразилия – Сербия в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.

Ставка: победа Бразилии с форой (-1) за 1.73.

«Ещё две сборные начинают свой путь на чемпионате мира. Мне кажется, что здесь нужно отталкиваться от уже состоявшихся сенсаций. Бразильцы уже увидели, к чему может привести недооценка соперника. Мне кажется, они серьёзно воспримут примеры Аргентины и Германии. И самое главное: бразильская сборная выглядит более сконцентрированной и более способной выложиться на поле ради достижения результата. Вообще, это команда очень крепкая и мощная. Конечно, она Сербии не чета, естественно, в правильном смысле.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я полагаю, что Бразилия — фаворит. Думаю, что победа Бразилии с форой (-1) с расходом — самая интересная ставка на этот матч. По крайней мере, в том, что атаки бразильцев должно хватить, чтобы забить больше одного мяча, я не сомневаюсь. Это не Аргентина, Германия или даже Бельгия», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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