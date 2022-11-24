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Бразилия — Сербия: прогноз Егора Титова на встречу группового этапа ЧМ-2022 24 ноября

Бразилия — Сербия: прогноз Егора Титова на встречу группового этапа ЧМ-2022 24 ноября
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Бразилия — Сербия в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2022.

Ставка: победа Бразилии и ТМ 3.5 за 2.18.

«Четыре года назад в России сборные Бразилии и Сербии встречались на групповом этапе, сейчас история повторяется. Тогда сербам надо было выигрывать, чтобы идти дальше, но шансов не было по игре. Бразилия прекрасно сыграла, реализовала свои моменты, не оставив шансов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас Бразилия снова один из фаворитов. Это все понимают. Сербия? Она стала сильнее, но до уровня Бразилии ей не дотянуться. Очень серьёзные игроки есть в сербской команде — Милинкович-Савич, Митрович, Костич и так далее, но посмотрите бразильский состав.

Думаю, Бразилия выиграет через тотал меньше 3.5 мяча. Рисковать бразильцы не будут, так обычно и бывает при Тите, но один-два гола организуют. Для этого есть Неймар, Винисиус из «Реала», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

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