Бразилия — Сербия: ставка Эммануэля Адебайора на матч группы G ЧМ-2022 в Катаре

Тоголезский футболист, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», Эммануэль Адебайор дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Бразилия — Сербия.



Ставка: победа Бразилии с форой (-1.5) за 2.40.



«Каковы сильные стороны противников? В составе бразильцев много звёзд мирового класса. Их лидером и ключевым игроком является Неймар, который может на этом ЧМ побить рекорд знаменитого короля футбола Пеле. Ему нужно всего лишь забить два мяча, чтобы догнать Пеле с 77 голами за сборную: у Неймара их уже 75.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У Бразилии по-настоящему элитная команда, способная выиграть этот турнир. Они не были в финале ЧМ с 2002 года. Неймар и его команда отличаются невероятными скиллами, упорством и опытом. Они считаются фаворитами в борьбе за кубок. В отборочных матчах они ни разу не проиграли, забив 40 голов и пропустив всего пять.



Почему я думаю, что они фавориты? Потому что у них отличные игроки, отличная команда, отличные футбольные навыки.



Каковы шансы Сербии? Они не смогли выйти из группы на последних двух чемпионатах, но с Душаном Влаховичем, Душаном Тадичем и Александром Митровичем в атаке и с Сергеем Милинковичем-Савичем в полузащите могут быть серьёзным соперником для любой команды в группе G.



Что я жду от игры? Бразильцы своими мощными атаками создадут большие проблемы противнику. В матче будет больше двух голов. Я думаю, бразильцы победят с перевесом в два-три мяча: могут забить Неймар, Винисиус, Жезус, который отлично играет в «Арсенале».



Это будет жёсткий матч для Сербии, но и для Бразилии тоже, хотя я и считаю, что они победят с разницей в два мяча», — сказал Адебайор.



Экспресс с коэффициентом 12.25.

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