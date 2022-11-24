Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Бразилия — Сербия: ставка Эммануэля Адебайора на матч группы G ЧМ-2022 в Катаре

Бразилия — Сербия: ставка Эммануэля Адебайора на матч группы G ЧМ-2022 в Катаре
Комментарии

Тоголезский футболист, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», Эммануэль Адебайор дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Бразилия — Сербия.

Ставка: победа Бразилии с форой (-1.5) за 2.40.

«Каковы сильные стороны противников? В составе бразильцев много звёзд мирового класса. Их лидером и ключевым игроком является Неймар, который может на этом ЧМ побить рекорд знаменитого короля футбола Пеле. Ему нужно всего лишь забить два мяча, чтобы догнать Пеле с 77 голами за сборную: у Неймара их уже 75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У Бразилии по-настоящему элитная команда, способная выиграть этот турнир. Они не были в финале ЧМ с 2002 года. Неймар и его команда отличаются невероятными скиллами, упорством и опытом. Они считаются фаворитами в борьбе за кубок. В отборочных матчах они ни разу не проиграли, забив 40 голов и пропустив всего пять.

Почему я думаю, что они фавориты? Потому что у них отличные игроки, отличная команда, отличные футбольные навыки.

Каковы шансы Сербии? Они не смогли выйти из группы на последних двух чемпионатах, но с Душаном Влаховичем, Душаном Тадичем и Александром Митровичем в атаке и с Сергеем Милинковичем-Савичем в полузащите могут быть серьёзным соперником для любой команды в группе G.

Что я жду от игры? Бразильцы своими мощными атаками создадут большие проблемы противнику. В матче будет больше двух голов. Я думаю, бразильцы победят с перевесом в два-три мяча: могут забить Неймар, Винисиус, Жезус, который отлично играет в «Арсенале».

Это будет жёсткий матч для Сербии, но и для Бразилии тоже, хотя я и считаю, что они победят с разницей в два мяча», — сказал Адебайор.

Экспресс с коэффициентом 12.25.

Сборная России обратилась к Сербии перед игрой с Бразилией.

Прогноз на матч Бразилия — Сербия с коэффициентом 3.10.

Василий Уткин дал прогноз на матч Бразилия — Сербия.

Владелец «МЮ» обратился к Криштиану Роналду.

Петржела: Карпин вывел бы сборную США в полуфинал ЧМ-2022.

Бразилия — Сербия. Неймар идёт за рекордом Пеле Бразилия — Сербия. Неймар идёт за рекордом Пеле
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022