Катар — Сенегал: во сколько начало трансляции, где смотреть матч группы А ЧМ-2022

25 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы А встретятся сборные Катара и Сенегала. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами африканцев: поставить на победу Сенегала можно с коэффициентом 1.68. Шансы катарцев оценили коэффициентом 6.30, а ничья идёт за 3.70.
Букмекеры считают, что матч Катар — Сенегал не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.40, а ТМ 2.5 идёт за 1.65.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.30. Гол Катара оценивают в 1.82, а на то, что отличится сборная Сенегала, можно поставить за 1.21.
Экспресс с коэффициентом 12.25.
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Прогноз на матч Катар — Сенегал с коэффициентом 3.14.
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