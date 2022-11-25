Англия — США, прогноз на матч группы B ЧМ-2022, прямой эфир, во сколько начало

25 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы B встретятся сборные Англии и США. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире на территории России эту встречу покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами европейцев: поставить на победу Англии можно с коэффициентом 1.57. Шансы американцев оценили коэффициентом 6.30, а ничья идёт за 4.30.



Букмекеры считают, что матч Англия — США будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.88, а ТМ 2.5 идёт за 2.02.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.90. Гол Англии оценивают в 1.14, а на то, что отличится сборная США, можно поставить за 1.62.



Экспресс с коэффициентом 9.03.



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