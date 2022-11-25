Катар — Сенегал: прогноз Павла Погребняка на игру 2-го тура ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч чемпионата мира Катар — Сенегал.
Ставка: победа Сенегала и ТМ 2.5 за 2.85.
«Сенегал без Садио Мане показал достойный футбол в матче с Нидерландами. Имел все шансы на победу, но проиграл в итоге со счётом 0:2. Теперь надо обязательно выигрывать у Катара, который разочаровал в матче с Эквадором.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Катар стал первой страной-хозяйкой чемпионата мира, которая проиграла первый матч. Катар выглядел очень слабо и не нанёс ни одного удара в створ.
Хоть у Катара и сильная мотивация, но я поставлю на победу Сенегала и ТМ 2.5», — сказал Погребняк.
Экспресс с коэффициентом 12.35.
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- 25 ноября 2022
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