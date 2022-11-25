Катар — Сенегал: прогноз Константина Генича на матч группы А ЧМ-2022 по футболу

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Катар – Сенегал во 2-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.



Ставка: обе забьют — нет за 1.65.



«Хозяева чемпионата, сборная Катара, будут встречаться с Сенегалом. Хоть и проиграли сенегальцы в первом матче, но оставили очень приятное впечатление. Кстати, и те и другие проиграли по 0:2, но Сенегал пропустил оба мяча в самой концовке, а Катар в самом начале. Катар показал себя командой трясогузочной, ноги дрожат, мяч не ходит. Не совсем понятно, как Катар готовился. Может быть, во втором матче всё и изменится.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Сенегал без Садио Мане. Не хватало ему какой-то конкретики впереди, не хватало завершения. Но играл Сенегал точно лучше сборной Нидерландов, просто где-то подвёл вратарь Менди — и в первом, и во втором случае. Но у голландцев отличная группа атаки, не чета той, что есть у сборной Катара.



Не знаю, как Катар будет забивать. Моментов у него практически не было в игре с Эквадором. Спрашивается, откуда они возьмутся в матче с одной из лучших оборон африканского континента.



Есть резон сыграть сухую победу Сенегала. Я бы рассмотрел этот вариант. И также я бы рассмотрел вариант «обе забьют – нет». Не верится мне в голы хозяев чемпионата мира. Коэффициент скромненький, но вполне нормальный — 1.65», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 12.35.



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