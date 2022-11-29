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Эквадор — Сенегал: ставка Михаила Поленова на матч чемпионата мира в Катаре

Эквадор — Сенегал: ставка Михаила Поленова на матч чемпионата мира в Катаре
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Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч ЧМ-2022 в Катаре Эквадор — Сенегал.

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.10.

«Последний тур группового этапа чемпионата мира всегда дарит много ярких матчей. В группе А команды решат судьбу путёвок в плей-офф — голландцы сыграют против Катара в ничего не значащем для Катара матче, а сборные Эквадора и Сенегала проведут свою 1/16 финала. Ничейный результат — в пользу южноамериканцев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На этом чемпионате мира Сенегал произвёл на меня очень приятное впечатление даже в отсутствие Мане. Я, честно говоря, с большим трудом верил в перспективы этой сборной. Очень солидная игра с Нидерландами на протяжении большей части матча, проиграли только в концовке. И победа на классе над Катаром. У Эквадора по-прежнему много классных игроков.

И мне кажется, что уровень игроков сборной Сенегала выше, чем у Эквадора, но Эквадор очень хорош командной игрой. Это было видно во всех матчах — в 1-м туре они держали за горло хозяев турнира с первой до последней секунды, с Нидерландами тоже был солидный футбол.

Что может сыграть в решающем матче? Индивидуальное мастерство игроков Сенегала и их физическая мощь. Я в большей степени верю в Сенегал.

Но, честно говоря, исходя из раскладов перед этим матчем, исходя из сложностей положения в таблице и исходя из уважения к Эквадору, я бы предположил, что второй тайм будет результативнее первого.

Мне кажется, что в первом тайме многое будет решать ментальность и осторожность относительно друг друга, никто не будет рисковать. Второй тайм заставит рисковать, по крайней мере, Сенегал, если он будет выигрывать. И Эквадор, если ему забьют», — сказал Поленов.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

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