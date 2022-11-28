Эквадор – Сенегал. Валенсия будет вознаграждён за страдания

Лучший эквадорский бомбардир в прошлом матче играл сквозь боль и на этот раз готов выйти на поле — всё ради команды.

29 ноября состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира Эквадор — Сенегал. Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу эквадорцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех сенегальцев оценивается в 3.09. На ничью дают коэффициент 3.32.

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Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира Эквадор – Сенегал 29 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Эквадор – Сенегал не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира Эквадор – Сенегал (29.11.2022)

После двух туров в группе А сборная Катара потеряла все шансы на выход в плей-офф, а три другие команды ещё продолжают борьбу. Наихудшие шансы из трёх оставшихся у сборной Сенегала. Её на 99,9% даже ничья не устраивает. Теперь команде нужно сделать то, что не получилось у коллег по группе – обыграть Эквадор.

«Трёхцветные» очень приятно удивили своей игрой в двух первых матчах. Ещё в отборе на ЧМ эквадорцы действовали ярко и зрелищно, на турнире они не только не сбавили оборотов, а скорее, наоборот, проявляют себя ещё лучше. Они бы могли уже обеспечить себе выход из группы, но подвела реализация моментов в матче с Нидерландами.

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Сенегальцы скучают по Садио Мане. В первой встрече им очень сильно не хватало хорошего футболиста в завершении атак. Три гола в ворота Катара — это не показатель, ведь хозяева турнира, как оказалось, ничего из себя не представляют. С Эквадором будет сложнее, тут просто задавить соперника классом не получится. Да и слишком увлекаться атакующими действиями тоже не стоит, «трёхцветные» за это накажут.

Ситуация, которая вынуждает сенегальцев играть только на победу, для них очень неприятный расклад. Сейчас главным козырем «львов Теранги» можно назвать игру в обороне. В атаке команда Алиу Сиссе не так хороша, как хотелось бы. Получается, что главная сильная сторона сенегальцев не поможет им выиграть, нужно идти вперёд и забивать.

Эквадор, в отличие от соперника, может смело надеяться на свою атаку. Команда стабильно забивает и создаёт много моментов. Катар был просто деклассирован. Игру с Нидерландами «трёхцветные» тоже могут смело заносить себе в актив. В отличие от Сенегала, который хоть и смотрелся достойно в матче с оранжевыми, но проиграл, Эквадор довольствовался ничьей.

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Именно довольствовался, потому что мог смело претендовать на большее. 13:2 по ударам, 5:1 по ударам в створ, 5:2 по угловым — всё в пользу Эквадора. Только по владению мячом «трёхцветные» немного уступили сопернику. Никто не ожидал такой прыти от эквадорцев и такой слабой игры от Нидерландов.

Отдельного упоминания достоин лучший бомбардир сборной Эквадора и один из лучших футболистов турнира на данный момент — Эннер Валенсия. На его счету уже три мяча, все голы «трёхцветных» на турнире забил именно форвард «Фенербахче». Более того, именно он забил шесть последних голов своей сборной на чемпионатах мира. Ранее такой серии добивались только трое игроков: Эйсебио, Паоло Росси и Олег Саленко.

Матч с Нидерландами Валенсия не смог закончить из-за травмы, которую получил ещё в 1-м туре. Если он не сможет восстановиться к решающей игре, для эквадорцев это будет огромная потеря. Сам Валенсия утверждает, что будет готов к матчу с Сенегалом и, если нужно, сыграет через боль, как и в матче с «оранье».

За такой Эквадор хочется болеть. Единственная проблема – это турнирное положение, по которому «трёхцветным» необязательно побеждать, чтобы выйти из группы. С другой стороны, это не означает, что они выйдут на поле для того, чтобы отстоять ничью. У них прекрасно получается играть в свой футбол, и нет смысла ломать то, что и так хорошо работает.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира Эквадор – Сенегал 29 ноября 2022 года

Сенегал достаточно крепкая команда, которая не хуже Эквадора. Есть только несколько моментов, которые не дадут ему выиграть. Первый – отличная форма соперника, как ни крути, а эквадорцы в этом плане лучше. Второй – необходимость играть на победу. Рано или поздно сенегальцам придётся раскрываться и идти вперёд, вот тогда быстрые эквадорцы накажут.

Ставка: победа Эквадора за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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