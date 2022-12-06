Эксперты назвали фаворита матча Хорватия — Бразилия в 1/4 финала ЧМ-2022

5 декабря определилась ещё одна пара участников 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу. Хорватия по пенальти одолела сборную Японии, а Бразилия разгромила Южную Корею (4:1).
9 декабря в 18:00 мск в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре начнётся матч Хорватия – Бразилия.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Эксперты считают фаворитами бразильцев: поставить на победу команды Тите можно с коэффициентом 1.41. Шансы Хорватии оценили коэффициентом 9.00, а ничья идёт за 4.90.
Сделать ставку на выход в 1/2 финала ЧМ-2022 Бразилии можно с коэффициентом 1.20. Выход Хорватии в полуфинал оценён в 5.20.
Букмекеры считают, что матч Хорватия — Бразилия будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.04.
Экспресс с коэффициентом 8.71.
Паулу Бенту покинул пост главного тренера Южной Кореи.
Неймар повторил достижение Пеле и Роналдо.
Тренер бразильцев Тите станцевал с Ришарлисоном после гола в ворота Кореи.
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