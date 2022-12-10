Марокко — Португалия: во сколько начало, по какому каналу покажут матч ЧМ-2022

10 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках 1/4 финала встретятся сборные Марокко и Португалии. Начало игры — в 18:00 мск.
В прямом эфире на территории России эту встречу покажет телеканал «Матч!».
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Эксперты считают фаворитами португальцев: поставить на победу команды Фернанду Сантуша можно с коэффициентом 1.70. Шансы марокканцев оценили коэффициентом 5.70, а ничья идёт за 3.80.
Букмекеры считают, что матч Марокко — Португалия не будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча в матче можно за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.12. Гол Марокко оценивают в 1.70, а на то, что отличится сборная Португалии, можно поставить за 1.20.
Экспресс с коэффициентом 7.37.
Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.
Эрик тен Хаг: после интервью было понятно, что Роналду должен уйти.
Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.
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