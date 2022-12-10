Марокко — Португалия: ставка Александра Мостового на матч 1/4 финала ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Марокко – Португалия.
Ставка: обе забьют за 2.06.
«Сборная Марокко смогла показать в групповом раунде, что является не самым простым соперником для любого гранда мирового футбола. Эта недооценка от соперников помогла марокканцам стать первыми в своём квартете, а в матче 1/8 финала команде, откровенно говоря, повезло. Однако по качеству футбола и подбору исполнителей африканцы смотрятся достаточно крепким составом.
Отдельно хотелось бы отметить высокий уровень группы атаки, которая пестрит именитыми футболистами. Что касается Португалии, то команда выглядит здорово по всем линиям и оказалась отлично готова физически и функционально. В нападении у португальцев огромное количество исполнителей, и выбор у наставника здесь очень обширный.
В первом раунде плей-офф отсутствие главной ударной силы состава никак не сказалось на его атакующей мощи. Европейцам удалось показать отличную эффективность впереди, и мотивация в четвертьфинале будет невероятно высока.
На мой взгляд, в этой паре фаворитом является сборная Португалии, однако недооценивать марокканцев явно не стоит, иначе можно отправиться домой вслед за испанцами. Марокко однозначно не подарит без боя путёвку в полуфинал и приложит все усилия для равной конкуренции.
Вряд ли африканцам удастся оставить свои ворота в неприкосновенности, но и отличиться им вполне по силам с такой линией нападения. Мой прогноз — обе забьют за коэффициент 2.06».
Экспресс с коэффициентом 6.97.
Где покажут матч Марокко — Португалия.
Прогноз на матч Марокко — Португалия с коэффициентом 3.78.
Прогноз на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.00.
Прогноз Виктора Гусева на матч Англия — Франция с коэффициентом 3.15.
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