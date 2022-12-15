Беларусь — Казахстан: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Первого канала

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала Беларусь — Казахстан.
Ставка: победа Казахстана за 2.74.
«В последние годы на чемпионатах мира оба соперника демонстрировали приблизительно одинаковый хоккей. Но этому было своё объяснение: абсолютное большинство соперников имели игроков выше классом, многие приезжали даже из НХЛ. Поэтому команды, скомплектованные процентов на 60-70 на Континентальной лиге, а в остальном и вовсе из внутренних чемпионатов, на уровне элитной группы чемпионата мира явно не тянули. Поэтому и казахам, и белорусам большинство матчей приходилось играть вторым номером и тащить матчи «на зубах», что получалось у них далеко не всегда. Более того, почти никогда не получалось.
Лучшие прогнозы на сегодня.
В данном случае они будут играть против равного соперника, причём каждый вправе считать соперника «съедобным» для себя. Это создаст определённую свободу, особенно после того, как счёт будет открыт. Поэтому лично я вижу два сценария предстоящего матча: либо унылые 0:0 и игра до первой заброшенной шайбы, либо приличный шайбопад. Причём второй вариант мне кажется более вероятным.
С учётом вышеизложенного предположу достаточно весёлый матч с тоталом от 5.5 и выше, по результатам которого братья казахи всё-таки одержат победу над братьями белорусами», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 5.27.
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