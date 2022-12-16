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Месси или Мбаппе? Эксперты назвали фаворита на звание лучшего бомбардира ЧМ-2022

Месси или Мбаппе? Эксперты назвали фаворита на звание лучшего бомбардира ЧМ-2022
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18 декабря завершится ЧМ-2022 по футболу. В решающем матче встретятся команды Аргентины и Франции. Главные звёзды этих команд — Лионель Месси и Килиан Мбаппе — лидируют и в гонке бомбардиров, каждый забил по пять голов. Букмекеры принимают ставки на то, кто победит в гонке снайперов мундиаля.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают небольшим фаворитом Месси, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.95. Шансы Мбаппе эксперты оценили котировкой 2.10.

За 10.00 можно сделать ставку на аргентинца Хулиана Альвареса, а за 11.00 — на француза Оливье Жиру. Оба отличились на ЧМ-2022 по четыре раза.

За 100.00 предлагают поставить на марокканца Юссефа Эн-Несири, у которого два гола в активе. Шансы хорвата Андрея Крамарича, который пока также отличился дважды, оценили коэффициентом 200.00. Хорватия и Марокко встретятся 17 декабря в матче за третье место.

Экспресс с коэффициентом 6.44.

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