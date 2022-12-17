«Вашингтон» — «Торонто»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс».



Ставка: победа Торонто и ТБ 5.5 за 3.40.



«Вашингтон» выдал неплохую серию как для себя лично, так и для своего капитана, но даже она пока не позволяет столичным хоккеистам пролезть в зону плей-офф своей Восточной конференции. Обратим внимание на небольшой факт: четыре из пяти побед в последней серии, которая завершилась поражением от «Далласа», были одержаны на выезде. Но даже они не сняли с «Вашингтона» статуса домашней команды, потому что всего в сезоне Овечкин & Ко набирают 53,1 процента очков, а дома этот показатель, несмотря даже на четыре выездные победы, доходит до 60,1 процента очков. То есть до 1,21 очка в среднем за матч при домашней разнице заброшенных и пропущенных шайб 2,93:2,64, опять же в среднем.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Торонто» выездной командой тоже не назовёшь. «Кленовые листья», так же как и «Вашингтон», лучше играют дома. Пока в сезоне они набирают 71,0 процента очков, но в гостях этот показатель снижается до 63,3 процента (или 1,27 очка в среднем за матч) при выездной разнице 3,07: 2,47.



Иными словами, в текущем сезоне «вашики» играют дома даже хуже, чем «Торонто» на выезде, притом что в гостях «кленовые» выглядят слабее. Но главное заключается в статистике личных встреч, из которой чётко видно, что четыре последние личные встречи «Торонто» выиграл вполне убедительно. А в целом в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Вашингтоне, у «капиталистов» шесть побед, у «Торонто» — четыре, но практически все они приходятся на последнее время. При этом вашингтонские победы одержаны уже давным-давно.



Резюме: нас ожидает достаточно весёлый и зажигательный матч с приличным количеством заброшенных шайб. Предположу, что тотал превысит 5,5. По итогам же этого матча «Торонто» любым способом наберёт в гостях два очка», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 13.14.



НХЛ может увеличить число матчей в регулярном чемпионате до 84.



Кожевников: русофобы — это финны и чехи, а канадцы — молодцы.



НХЛ отказалась учреждать трофей в честь Дацюка в этом сезоне.