Прогноз Виталия Славина на игру Кубка Первого канала Россия — Беларусь

Известный хоккейный обозреватель Виталий Славин дал прогноз на игру Кубка Первого канала Россия – Беларусь.
Ставка: победа России и тотал больше 5.5 шайбы за 2.20.
«Обе команды в своих первых играх без особых приключений одолели сборную Казахстана – 4:1 в четверг белорусы, 6:2 — в субботу хозяева турнира. Так что их воскресный поединок де-факто превратился в финальный. Кто выиграет, тот и возьмёт главный приз.
Команда Алексея Жамнова показала свой высокий потенциал во втором периоде встречи с казахстанцами, в котором мы доминировали, забросили три безответные шайбы и довели счёт до 5:1. Игра на том была сделана. Заключительная треть стала формальностью. Наши потеряли концентрацию и драйв, думая уже о воскресном матче, и ограничились одним голом.
Проблем в игре россиян пока не видно. Хотя сборная провела всего две тренировки, в игре просматривается слаженность действий, чёткий рисунок с акцентом на агрессию и атаку. Здорово, что в субботу отличились форварды всех четырёх троек. Это отличный задел.
У Беларуси сборная сформирована на основе минских динамовцев – 11 представителей плюс канадский тренер «зубров» — Крэйг Вудкрофт, чьи подопечные в Западной конференции КХЛ замыкают кубковую восьмёрку. То есть и у соперника можно говорить о сыгранности. Недаром с Казахстаном именно динамовец Алистров настрелял хет-трик, четвёртый гол забил ещё один «зубр» – Горбунов. Тем не менее упор сделан на молодых. Из натурализованных канадцев приехал только спартаковец Принс.
Очевидно, что на круг класс сборной России с десятком вице-чемпионов Олимпиады-2022 несопоставим с классом Беларуси. Верх обязаны брать хозяева. Весь вопрос – с каким счётом? Думаю, разрыв в пользу России будет не менее чем в три шайбы, а всего их будет заброшено не менее шести».
Экспресс с коэффициентом 8.75.
Где покажут матч Россия — Беларусь.
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