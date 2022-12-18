Прогноз на матч НХЛ «Каролина» — «Питтсбург»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Каролина» — «Питтсбург».

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.13.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Каролина» завершила прошлую регулярку с лучшим показателем надёжности тылов, который удалось обеспечить благодаря феноменальной игре Фредерика Андерсена в воротах. С начала ноября он находится в лазарете. Роль основного вратаря была отведена Антти Раанте, но его плотно подсиживает Пётр Кочетков.

«Питтсбург Пингвинз» подходит к грядущей встрече также в отличной игровой форме. Подопечные Майка Салливана несколькими днями ранее благодаря победе в матче с «Флоридой» (4:2) довели победную серию до семи матчей. В последних 14 играх «пингвины» лишь два раза уступили.



Сидни Кросби и его одноклубники активны и эффективны в атаке. Выполняют в среднем по 33,5 броска и забрасывают в среднем по 3,5 шайбы за игру (седьмой и шестой показатели в НХЛ). На счету вышеупомянутого канадского нападающего 17 голов и 23 результативные передачи. Евгений Малкин ему уступает только в количестве набранных очков — 10+21.



Обе команды взяли отличный темп. «Ураганы» оправились после небольшого кризиса. В девяти последних матчах они выиграли восемь раз. «Каролина» выделяется надёжной игрой в обороне, а «Питтсбург» ощутимо прибавил в атаке. На фоне фактора родного льда предпочтение отдают «ураганам».

Экспресс с коэффициентом 8.75.

Прогноз на матч СКА — «Витязь» с коэффициентом 3.80.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Авангард» с коэффициентом 2.50.

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