«Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь».



Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.79.



«Обе команды свои первые матчи после каникул проиграли, причем с одинаковым счётом – 2:3. Разница кроется в деталях: «Автомобилист» сделал это дома, уступив «Адмиралу», и поражение это закрыло пятиматчевую победную серию. «Сибирь» проиграла в гостях «Трактору» (на тот момент, на минуточку, последней команде Востока), и это поражение стало третьим подряд.



Лучшие прогнозы на сегодня.



После этого поражения процент набранных очков у «Автомобилиста» в сезоне стал равен 73.8. При этом домашний показатель у екатеринбуржцев всё равно зашкаливающий – 84.1 (или 1.68 очка в среднем за матч) при домашней разнице заброшенных и пропущенных шайб 3.55:1.95.



После третьего подряд поражения процент набранных очков у «Сибири» в целом по сезону стал равен 59.3. При этом на выезде он чуть ниже – 52.2 (или 1.04 очка в среднем за матч) при гостевой разнице шайб 2.09:2.26 в среднем за игру.



В этом сезоне соперники уже встречались трижды. Два раза победил «Автомобилист», однажды это удалось «Сибири», но уже в серии послематчевых буллитов. Всего же в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в Екатеринбурге в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, новосибирцы побеждали шесть раз, «Автомобилист» — только четыре.



Учитывая всё вышеизложенное, предположу не слишком обильный на заброшенные шайбы матч с тоталом ниже 7.5. По итогам этого матча «Автомобилист» одержит победу в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 13.51.



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